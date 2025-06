Trânsito lento na Ponte Rio-Niterói e BR-101 no sentido Rio

Motoristas enfrentam até 17 minutos de viagem com lentidão na Reta do Cais - Foto: Divulgação - Ecovias Ponte

Os motoristas que trafegam pela Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, precisam ter muita paciência na manhã desta segunda-feira (2), de acordo com a concessionária responsável pela via, a Ecovias Ponte.

No sentido Rio de Janeiro, os motoristas levam cerca de 17 minutos e encontram fluxo lento na Reta do Cais. Enquanto no sentido Niterói, o tempo estimado é de 13 minutos, com fluxo normal.

A BR-101 também apresenta trânsito lento no sentido Rio de Janeiro. Do km 303, em São Gonçalo, ao km 320, em Niterói, os motoristas encontram lentidão na pista, por causa do grande fluxo de veículos.

Para os motoristas que trafegam nessas vias, é recomendado redobrar os cuidados no trânsito.