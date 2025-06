Governo do Estado promove ações especiais na Semana do Meio Ambiente

Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, que se inicia neste domingo (1/6), o Governo do Estado promove várias atividades com a participação de estudantes da rede pública, voluntários e parceiros da pasta ambiental. Em várias Unidades de Conservação (UCs) administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) – são 40, ao todo -, haverá plantio de mudas, mutirão de limpeza, caminhadas ecológicas e palestras sobre boas práticas ambientais. Os eventos, realizados pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e Inea, são gratuitos e abertos à participação da comunidade.

"Ao promover ações de educação ambiental, plantio de mudas e fiscalização contra crimes ambientais, o Governo do Estado reforça que sustentabilidade não é apenas uma meta, mas uma responsabilidade coletiva. Proteger o meio ambiente é garantir qualidade de vida para nós e para as futuras gerações", declarou o governador Cláudio Castro.

Fiscalizações

Haverá operações de fiscalização em todo o Estado. O objetivo é combater crimes ambientais, punir os responsáveis e também coibir ilegalidades. As ações, que já ocorrem normalmente durante todo o ano, serão intensificadas na próxima semana.

"A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade faz ações durante todo o ano. O Dia do Meio Ambiente é mais um marco para lembrar que todos somos responsáveis por defender e cuidar dos nossos recursos naturais, que nos oferecem abrigo, alimento e proteção", afirmou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Dia do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 5 de junho de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. A data, que foi escolhida para coincidir com a de realização dessa conferência, tem por objetivo chamar a atenção do mundo para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

Atividades planejadas

Na segunda-feira (02/06), às 14 horas, haverá Transmissão ao vivo: “COP 30, em Belém, os Desafios Ambientais Globais”, pelo Canal APAMAR: https:/youtube.com/@apamerica. Neste domingo (01/06), das 8h às 12 horas, foi realizado ainda o “Vem Pedalar”, na Apa do Rio Guandu, em Miguel Pereira.

De 3 a 7 de junho, serão realizadas atividades de educação ambiental, trilhas, feiras e outras atividades, no Parque Lagoa do Açu, em Campo dos Goytacazes e em São João da Barra.

Na quarta-feira (04/06), a programação conta ainda com Mutirão de Limpeza no Parque da Tiririca, Niterói. Essa ação acontecerá no Núcleo Náutico. Na mesma data, será promovido Banho de Floresta na Trilha do Curumim e Piquenique Educativo, às 9 horas, na Trilha do Curumim – sede do Parque Estadual Cunhambebe, em Mangaratiba. Os participantes serão alunos de escola pública. A ideia é promover contato direto dos jovens com a natureza, estimulando o respeito à biodiversidade e hábitos sustentáveis.

De quarta a sábado, também será realizada a atividade “Vem ver o Céu”, atividades educativas de Coleta de água, mutirão de limpeza e muito mais, no Parque Estadual da Ilha Grande.

Na quinta-feira (05/06), o Inea promoverá, no Maracanã, atividades com estudantes da rede pública, com foco na conscientização ambiental. Os alunos participarão de ações educativas ao redor da Estação Fixa de Monitoramento da Qualidade do Ar, com acesso pelo portão 11. O evento contará com a participação de aproximadamente 350 pessoas, entre alunos e professores das escolas públicas. A ação será realizada em dois turnos: pela manhã, das 9h às 11h30, com a presença da Escola Municipal República Argentina; e à tarde, das 14h às 16h30, com o Colégio Pedro II – Unidade Tijuca.

No sábado (07/06), haverá Curso de Introdução à Observação de Aves (Teoria e Prática), no Centro Cultural de Lídice, em Rio Claro. O curso introdutório é voltado para iniciantes na observação de aves, com enfoque na avifauna do Parque Estadual Cunhambebe e inclui aula teórica e saída de campo guiada, em parceria com a Prefeitura de Rio Claro/Secretaria Municipal de Turismo.