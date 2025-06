Guarda Municipal de Niterói salva bebê engasgado em abrigo da Prefeitura

O agente S. Lima, que estava em Regime Adicional de Serviço (RAS), agiu com rapidez, aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança - Foto: Reprodução/ Vídeo

O agente S. Lima, que estava em Regime Adicional de Serviço (RAS), agiu com rapidez, aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança - Foto: Reprodução/ Vídeo

No último sábado (31/05), um guarda civil municipal de Niterói salvou a vida de um bebê de 10 meses que se engasgou durante o horário de almoço no Abrigo Municipal Lélia Gonzalez. O agente S. Lima, que estava em Regime Adicional de Serviço (RAS), agiu com rapidez, aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança.

O incidente aconteceu por volta das 12h50 no refeitório da unidade. Ao perceber que o pequeno Adryan estava engasgado e com dificuldades para respirar, o guarda não hesitou em colocar seu treinamento em prática. Ele aplicou a manobra de Heimlich adaptada para bebês — técnica indicada para casos de obstrução das vias respiratórias — e conseguiu estabilizar a criança antes da chegada de atendimento médico complementar.





A ação rápida e precisa evitou o agravamento do quadro e foi reconhecida pela equipe do abrigo e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O bebê passa bem e segue sob os cuidados da equipe da instituição.