Polícia investiga suposta ligação de Oruam com chefe do CV em São Gonçalo

Nas imagens, Oruam aparece com Rabicó, chefe do Comando Vermelho, que está foragido atualmente - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando possíveis conexões do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, com integrantes do alto escalão do Comando Vermelho (CV). As informações foram reveladas pelo portal Metrópoles com base em imagens inéditas que passaram a circular nos bastidores da investigação.

De acordo com os investigadores, o artista — filho de Marcinho VP, um dos fundadores e principais líderes da facção criminosa — aparece em fotos ao lado de nomes influentes do CV durante eventos realizados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Entre os retratados está Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, apontado como chefe do tráfico na região, além de Rafael Teixeira Guimarães, conhecido como Funil, braço direito de Hilário e com extensa ficha criminal. Em outra imagem, Oruam aparece com Thales Gabriel de Azevedo, o Piu, que segundo a polícia, é considerado o maior ladrão de veículos do estado.