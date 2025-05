Feminicídio: acusado de esfaquear mulher é preso na Zona Norte do Rio

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (30), acusado de esfaquear e matar sua ex-companheira em casa no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. o crime também aconteceu nesta sexta (31); a mulher chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da comunidade, mas já chegou ao local sem vida, de acordo com a unidade.

A vítima foi identificada como Antônia Sandra de Oliveira Melo, de 50 anos. Natural do Ceará, ela morava no Rio com o acusado. Recentemente, o relacionamento chegou ao fim, mas o homem não teria aceitado o término, de acordo com investigações iniciais. Segundo testemunhas, ele fugiu do local do crime nesta sexta (31) e não foi encontrado pelos policiais acionados.

Leia também:

➢ Acidente de trânsito no Coelho, em São Gonçalo, deixa mulher ferida

➢ Policial é baleado no pescoço durante operação na Rocinha

Mais tarde, o homem procurou a 21ª DP (Bonsucesso) e se entregou às autoridades policiais, segundo a Polícia. Ele foi preso em flagrante por feminicídio e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou o caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto. Antônia deixa três filhos; não foram divulgados detalhes sobre o sepultamento.