Acidente de trânsito no Coelho, em São Gonçalo, deixa mulher ferida

Mulher foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) com ferimentos leves - Foto: Layla Mussi

Mulher foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) com ferimentos leves - Foto: Layla Mussi

Um acidente de trânsito no bairro Coelho, em São Gonçalo, deixou uma mulher ferida nesta manhã de sábado (31). Um carro de passeio e uma motocicleta colidiram na via, que é paralela à rodovia RJ-104, e a vítima, que não foi identificada, acabou se ferindo. Ela foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Apesar do susto, a mulher sofreu ferimentos leves e não corria risco de vida, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 11h e não há registro de outros feridos. Como a via funciona como acesso à RJ-104, o trânsito na rodovia estadual acabou ficando levemente congestionado após o acidente.

Leia também:

➢ Bombeiros resgatam operários presos em andaime a 40 metros de altura em Niterói

➢ Acusado de matar nutricionista Andrea Cabral tem prisão temporária convertida em preventiva