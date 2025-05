NEACA promove ação em combate à violência infantil em Itaboraí

A atividade desenvolvida pela equipe técnica do Neaca/Itaboraí teve como objetivo sensibilizar os participantes sobre a temática do Maio Laranja - Foto: Divulgação

O Projeto Neaca: Tecendo Redes, organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), com a parceria da Petrobras por meio da Programa Petrobras Socioambiental, organizou uma atividade pedagógica para cerca de 30 crianças em alusão ao Maio Laranja, no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Luiz Antônio Mira de Souza, em Cabuçu, Itaboraí.

A atividade desenvolvida pela equipe técnica do Neaca/Itaboraí teve como objetivo sensibilizar os participantes sobre a temática do Maio Laranja, que reforça o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, utilizando recursos lúdicos e pedagógicos para promover reflexão aos profissionais da unidade de ensino e às crianças sobre cuidados e prevenção.

No formato de uma ‘oficina brincante’ e com base na Cartilha Tecendo Redinhas, a ação foi realizada com apresentação da história "O Dia que Arana Ficou Triste", seguida por dinâmicas interativas. Os personagens da história foram representados por meio de bonecos de crochê, proporcionando um contato visual e tátil que facilitou a imersão no enredo. As ações contam com a participação dos bonecos da Turma da Arana, que divertiram o público.

“A textura e os detalhes dos bonecos despertaram a curiosidade das crianças, promovendo um ambiente acolhedor e envolvente. A contação da história constituiu um dos momentos centrais da atividade, pois a narrativa foi conduzida de forma expressiva e envolvente, destacando a temática da violência e suas consequências”, relatou a psicóloga Anna Karolina Lacerda, que coordenou as atividades com apoio da educadora Social Angiele Oliveira, ambas integrantes do Neaca/Itaboraí,

Atendimentos em três municípios

O projeto NEACA:Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).