Niterói lança sistema de detecção de tiros com geolocalização

O sistema passou a operar oficialmente no bairro do Fonseca, com agentes da Guarda Municipal treinados - Foto: Divulgação - Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói deu início a uma nova fase no fortalecimento da segurança pública na cidade com a instalação, no bairro do Fonseca, do ShotSpotter, único sistema de detecção de tiros em tempo real do país. A tecnologia é utilizada em países como Colômbia, Uruguai e Estados Unidos, identifica disparos, armamentos e faz geolocalização em menos de 20 segundos, e possibilita resposta imediata das forças de segurança. A iniciativa é mais uma evolução do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que já funciona como uma das principais ferramentas da Prefeitura no apoio as forças de segurança pública e representa um marco na aplicação de inteligência e tecnologia na prevenção à violência e na redução da letalidade violenta.

Nesta sexta-feira (30), o prefeito Rodrigo Neves, o secretário Gilson Chagas e o secretário do GGIM, Felipe Ordacgir, apresentaram oficialmente o início do sistema ao lado de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, além dos secretários Executivo Felipe Peixoto e do Regional, Andrigo de Carvalho.

“Esse projeto representa uma evolução da trajetória que temos estabelecido dentro de uma política de segurança pública municipal. Esse sistema é o primeiro do Brasil e foi implantado com sucesso em outros países. Estamos investindo pesado na integração entre as forças de segurança, no uso de tecnologia de ponta e na prevenção à violência com foco na formação de nossos adolescentes e jovens. É um processo contínuo e estratégico que tem como objetivo preservar vidas e oferecer respostas rápidas à sociedade. É um plano integrado, um conjunto colocado em prática há quase 10 anos e que melhorou muito a segurança pública em Niterói nesse período.”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O sistema passou a operar oficialmente no bairro do Fonseca, com agentes da Guarda Municipal treinados e protocolos de integração em andamento com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A medida integra os investimentos da Prefeitura em prevenção e tecnologia, reforçando a política de segurança pública focada na eficiência, na proteção à população e na valorização da juventude.

As estatísticas, segundo o ShotSpotter, mostram que, em casos em que ocorrem tiros ou tiroteios, a população, muitas vezes, não recorre aos números oficiais de emergência policial, o que impossibilita a ação imediata.

Para a instalação dos sensores, a Secretaria de Ordem Pública (Seop), mapeou e identificou locais estratégicos para garantir uma cobertura capaz de aprimorar a segurança pública e a prevenção de crimes violentos. Os locais foram escolhidos com base em fatores como mancha criminal e cruzamento de dados tecnológicos.

Tecnologia a partir da Zona Norte - Desenvolvido pela empresa americana SoundThinking, o ShotSpotter identifica disparos de arma de fogo, calcula a localização exata e envia em segundos os dados para análise nos centros de controle na Califórnia e em Nova York, integrando-os ao CISP de Niterói.

A implementação começou pelo Fonseca, na Zona Norte, com a instalação de sensores acústicos de alta precisão nos meses de fevereiro, março e abril. Os equipamentos registram os sons, confirmam se são tiros, o tipo da arma e o número de disparos. O ShotSpotter usa algoritmos para identificar e diferenciar ruídos como fogos de artifício ou trovões. O objetivo é que as forças de segurança possam atuar com a melhor estratégia para o enfrentamento com base na identificação das armas.

Os dados já estão sendo enviados via rádio e disponibilizados para a Polícia Civil, enquanto o Cisp passa por treinamento completo para o uso da tecnologia. Os primeiros 15 dias são de adequação dos fluxos entre os órgãos envolvidos.

Prevenção que salva vidas - Segundo a empresa fornecedora da tecnologia, a experiência em cidades como Nova Iorque, Washington e Miami (EUA) comprova que centenas de mortes são evitadas anualmente graças à detecção de tiros e geolocalização em tempo real.

A Secretaria de Ordem Pública mapeou áreas críticas com base na mancha criminal e dados estatísticos, para garantir maior cobertura e prevenir crimes violentos.

“Esse tipo de iniciativa é o que coloca Niterói como um diferencial no cenário nacional. Temos um projeto sólido, que combina inovação com planejamento, e que pode ser referência para outras cidades. As cidades podem e devem contribuir para uma segurança pública mais eficiente para os cidadãos”, destacou o secretário Gilson Chagas.

Cisp: cérebro tecnológico da segurança de Niterói - Desde sua criação, em 2015, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) vem sendo ampliado e modernizado. Em 2018, foi implantado o projeto de cerco eletrônico total com portais de identificação de veículos em todas entradas da cidade de Niterói. Atualmente, o CISP conta com centenas de dispositivos de segurança e portais nas entradas e saídas da cidade. Além disso, há 120 câmeras de cercamento eletrônico, que reconhecem fragmentos de placas e cores em tempo real. Mais de 630 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019 e vários quadrilhas desbaratadas e criminosos presos.

Além do ShotSpotter, o município também aposta em drones, reconhecimento facial, sistemas de geolocalização e uso de inteligência artificial para planejamento operacional. Esses investimentos fazem parte de uma política de segurança pública voltada à eficiência, prevenção e proteção da vida.

Investimentos robustos em segurança pública - Com investimento superior a R$ 1 milhão por mês, a Prefeitura de Niterói também está reforçando o efetivo das polícias Civil e Militar. O número de PMs pode chegar a 170 por dia por meio do Proeis. Também foram abertas 300 vagas para policiais civis atuarem em regime adicional, ampliando a presença das forças policiais nas ruas.

Integração entre as forças e compromisso com a juventude - A proposta da Prefeitura vai além da tecnologia e tem como pilares a valorização da juventude, o trabalho preventivo e a integração entre os diversos setores da segurança.

“Esse trabalho de integração entre as forças, de uso de inteligência e de formação de jovens é um processo. Esse processo garante que tenhamos mais segurança pública e prosperidade com o investimento na juventude”, reforçou Rodrigo Neves.

O novo sistema foi bem recebido pelas autoridades policiais. O delegado do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) Polícia Civil, Marcus Castro, comemorou a chegada da tecnologia.

“Esse sistema vai ajudar a preservar vidas e dar respostas à sociedade. Além de acelerar investigações, ele atua na prevenção e na identificação dos autores de crimes violentos. É uma iniciativa inédita e muito bem-vinda em Niterói”, declarou o delegado.

O chefe de Operações do 12º Batalhão da Polícia Militar, major Diego Peixoto, também enfatizou a relevância da tecnologia no cotidiano da segurança pública.

“A informação em tempo real muda tudo. Sabermos com precisão onde está ocorrendo um tiroteio, sem depender de uma denúncia, é um avanço enorme para nossa atuação. Os policiais vão atuar com mais estratégia”, destacou o major da PM.