Embaixada dos EUA diz que risco de sequestros aumentou no Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta sexta-feira (30) um “Aviso de Viagem” atualizando suas recomendações de segurança para cidadãos norte-americanos em território brasileiro. Segundo o comunicado, houve um aumento no risco de sequestros, o que levou à revisão das diretrizes do Departamento de Estado dos EUA.

O texto, divulgado em português na página oficial da embaixada, destaca que atividades ligadas a gangues e ao crime organizado são “generalizadas” no Brasil e frequentemente associadas ao tráfico de drogas. Crimes violentos como homicídios, roubos à mão armada e furtos de veículos são descritos como ocorrências possíveis em áreas urbanas, tanto de dia quanto à noite.

Entre as orientações mais incisivas, a embaixada recomenda que turistas norte-americanos evitem favelas — mesmo em passeios guiados — e não utilizem ônibus municipais, considerados de alto risco, principalmente no período noturno. Também consta no alerta uma recomendação para que funcionários do governo dos EUA não se desloquem às regiões administrativas do Distrito Federal sem autorização prévia, restrição que remonta a uma atualização.

O comunicado afirma ainda que casos de agressão física com uso de sedativos em bebidas são “comuns” no país. Segundo o alerta, criminosos têm utilizado aplicativos de relacionamento ou abordagens em bares para dopar e roubar estrangeiros.

Diante desse cenário, os cidadãos americanos são aconselhados a:

Ter um plano de emergência pessoal;

Não exibir objetos de valor, como relógios caros e joias;

Estabelecer um plano de comunicação com familiares durante a estadia.

Em abril deste ano, após o ex-presidente Donald Trump anunciar novas tarifas sobre importações, a missão diplomática norte-americana publicou um comunicado em que classificava o Brasil como um dos países que “sufocam” a economia americana. Segundo o documento, o país restringe a importação de bens remanufaturados, prejudicando exportadores dos EUA e medidas sustentáveis.