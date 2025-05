Assessor parlamentar é morto a tiros em condomínio na Zona Oeste do Rio

Foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (30), o assessor parlamentar Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos, que trabalhava com o deputado estadual Felipinho Ravis (SDD), atual secretário de Estado de Trabalho e Renda na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O crime aconteceu no condomínio onde ele morava, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Segundo relatos, um suspeito do crime se identificou como um colega do assessor e teve a entrada liberada pela portaria do prédio. Ao encontrar com Marcelo, ele teria atirado e fugido.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida no local do crime. A área foi isolada para perícia e a Polícia Civil acionada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Marcelo e as diligências estão em andamento para apurar a autoria e as denúncias do crime. O assessor parlamentar deixa filhas.