Foragido da Justiça é preso em frente ao Estádio Caio Martins, em Icaraí

Um homem foragido e condenado por associação ao tráfico de drogas na comunidade do Cavalão foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), em frente ao Estádio Caio Martins, em Icaraí, na tarde desta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil, o preso, identificado como “Barbinha” ou “PV”, foi condenado pela Justiça em 2016, chegou a responder ao processo em liberdade e foi condenado definitivamente. Sua condição de foragido da Justiça chegou ao fim nesta quinta-feira.

Ainda segundo a corporação, Paulo Victor também era “vapor”, pessoa responsável pela comercialização de drogas no varejo diretamente aos consumidores.na comunidade do Cavalão. Após a prisão, o homem foi conduzido à Cidade da Polícia, localizada na Zona Norte do Rio.