PF deflagra Operação Zaqueu e apreende R$ 140 mil na casa de auditor fiscal no Rio

Na manhã desta sexta-feira (30/5), a Polícia Federal deflagrou a Operação Zaqueu com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão contra um grupo vinculado a um auditor fiscal suspeito de receber vantagens indevidas em razão de sua função exercida na Baixada Fluminense.

Os policiais federais cumpriram os mandados nos bairros de Ipanema e Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e no bairro Jardim Soledade, no município de São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos. Na residência do investigado, em Ipanema, os policiais apreenderam R$ 140 mil, em espécie.

Em virtude dos fatos apurados, o auditor responderá pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar os 28 anos de prisão.