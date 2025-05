Trânsito na Avenida Brasil apresenta interdições devido a casos de incêndio

Além do carro que pegou fogo próximo à Guadalupe, um galpão é atingido pelas chamas desde a madrugada, próximo de Realengo - Foto: Reprodução / TV Globo

Além do carro que pegou fogo próximo à Guadalupe, um galpão é atingido pelas chamas desde a madrugada, próximo de Realengo - Foto: Reprodução / TV Globo

A Avenida Brasil apresenta trânsito intenso nos dois trechos, por causa de dois casos de incêndio, na manhã desta sexta-feira (30). A primeira ocorrência foi por volta das 7h, quando um carro de passeio pegou fogo, e no momento causa a interdição de uma das três faixas na pista central sentido Centro, próximo a Guadalupe. O segundo caso de incêndio ocorre desde a madrugada em um galpão, e por isso uma faixa da via expressa segue interditada para o trabalho dos bombeiros, perto de Realengo, no sentido Santa Cruz.

Em relação ao primeiro caso, o carro de passeio pegou fogo depois de colidir com um poste na Avenida Brasil, próximo a Guadalupe, no sentido Centro. O carro ficou atravessado na via, ocupando duas faixas. A pista centro em direção ao Centro precisou ser completamente fechada. Enquanto a da esquerda teve o trânsito liberado por volta das 7h45. Já a pista lateral foi totalmente liberada depois de um uma das faixas fechadas para a ação das equipes.

Leia também:

Anvisa suspende lote falsificado de botox; Saiba qual

“Estrela Solidária” será lançado em Copacabana com foco na inclusão de pessoas com deficiência através do esporte

O carro foi removido do local por um reboque. A Comlurb realiza o trabalho de limpeza da via. Também estão no local agentes da CET-RIO.

O motorista conseguiu sair do veículo e foi atendido ainda no local pelos bombeiros do Quartel de Guadalupe, conforme mostrou o “Bom Dia Rio”, da TV Globo. O trabalho de combate às chamas começou por volta das 7h30.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista apresentava ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, localizado em Marechal Hermes, na Zona Norte.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o tráfego na via apresenta congestionamento a partir de Bangu.

Incêndio em galpão

O galpão localizado na altura de Realengo começou a pegar fogo no início da madrugada, por volta das 2h30. Quatro quarteis foram mobilizados para o trabalho de combate às chamas. A COR-Rio, informou, por volta das 8h, que uma faixa da Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, permanecia interditada, sendo usada para o trabalho dos bombeiros. Além disso, a CET-Rio também está presente no local.

O trânsito apresenta congestionamento a partir de Irajá.