“Estrela Solidária” será lançado em Copacabana com foco na inclusão de pessoas com deficiência através do esporte

Nesta sexta-feira, 30 de maio, às 17h, o Posto 3 da Praia de Copacabana será palco de um momento especial: o lançamento do projeto Estrela Solidária, uma iniciativa que promete transformar vidas ao promover a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e suas famílias por meio do esporte. As inscrições são feitas no local e as aulas vão acontecer toda quarta e sexta-feira, das 18h às 19h20; já os surdos, receberão aulas nos mesmos dias, só que o horário vai das 19h30 até às 21h.

Idealizado a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Fred Pacheco, o projeto é executado pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) e tem como objetivo principal proporcionar atividades esportivas adaptadas, lazer e integração social para uma média de 70 a 100 famílias.

"O esporte é o meio mais saudável e prazeroso que esses irmãos podem ter para se inserir na sociedade. Mais do que isso: pode oferecer a essas pessoas uma condição de protagonismo social, como acontece, por exemplo, com os atletas paralímpicos. Por isso, buscamos investir tanto em práticas e ações como essa que, ainda por cima, têm como pano de fundo toda a beleza da Praia de Copacabana", afirmou o parlamentar.

A ação é um projeto-piloto e a intenção da SUDERJ é que até o verão outros núcleos como o Copacabana Posto 3 estejam nas praias cariocas | Foto: Divulgação/ SUDERJ

A proposta vai além do esporte: é uma ação cidadã que enxerga na prática esportiva uma poderosa ferramenta de acolhimento, desenvolvimento físico, emocional e social.

“O projeto Estrela Solidária reforça o compromisso da SUDERJ com a inclusão e o direito ao esporte para todos. É uma honra participar de uma iniciativa que valoriza o ser humano em sua totalidade e dá visibilidade à causa PCD com dignidade, respeito e amor”, afirma o presidente da SUDERJ, Marcos Santos.

O evento contará com a presença de autoridades, representantes da sociedade civil, profissionais da área esportiva e famílias beneficiadas. Será um encontro simbólico, à beira-mar, que marca o início de um novo capítulo de inclusão no estado do Rio de Janeiro.

A ação é um projeto-piloto e a intenção da SUDERJ é que até o verão outros núcleos como o Copacabana Posto 3 estejam nas praias cariocas.