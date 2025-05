Itaboraí está com inscrições abertas para o “Pedal Vivendo a Transformação”

O “Pedal Vivendo a Transformação” integra a agenda de ações da Prefeitura voltadas à promoção do esporte, do lazer e da qualidade de vida em Itaboraí - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realizará no dia 8 de junho, o evento “Pedal Vivendo a Transformação”, um passeio ciclístico com percurso de 36 quilômetros aberto ao público. A concentração será a partir das 6h30, com largada às 7h30, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de junho, às 17h, por meio do link: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/pedal-vivendo-a-transformacao.

O percurso, de 36 km, será realizado por ruas e estradas do município, com chegada no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, um dos patrimônios ambientais mais importantes da região. O retorno dos ciclistas será feito pela equipe de apoio, com previsão de chegada à Praça Marechal Floriano Peixoto às 14h.

Vale destacar que serão entregues camisas exclusivas do evento para os 2 mil primeiros inscritos, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição. A retirada dos kits acontecerá no dia 7 de junho, das 9h às 19h, na mesma praça onde será dada a largada do pedal.

É importante informar que o evento é participativo, sem caráter competitivo ou premiação, e busca incentivar o uso da bicicleta e a prática de atividades físicas ao ar livre e a integração da população com a cidade.

A organização ressalta a importância de os participantes realizarem uma avaliação médica prévia e lembra que é proibido o uso de patins, animais ou qualquer outro meio auxiliar para acompanhar o trajeto.

O “Pedal Vivendo a Transformação” integra a agenda de ações da Prefeitura voltadas à promoção do esporte, do lazer e da qualidade de vida em Itaboraí.

Serviço:

Data: 08 de junho

Horário: 7h

Inscrições: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/pedal-vivendo-a-transformacao.