Conectados ao medo: Moradores de Manilha vivem sob imposição criminosa para contratar internet

Mais uma vez, é o morador quem sofre as consequências. E, desta vez, quem mora em Manilha, Itaboraí, perdeu o direito de escolher o provedor de internet de sua preferência.

Segundo relatos, empresas que não se encaixam nas regras impostas por criminosos da região não conseguem mais realizar a manutenção dos serviços já contratados. E novos contratos são feitos somente com empresas autorizadas a atuar no bairro.

Essa imposição não é novidade. Diversos bairros de Niterói, São Gonçalo e até mesmo Itaboraí enfrentam o mesmo problema há anos.

Em 2024, moradores dos bairros Ampliação e Nova Cidade, em Itaboraí, denunciaram a atuação de um provedor de internet que, segundo relatos, estaria ligado a traficantes do Complexo da Reta. As denúncias indicavam que a empresa cortava caixas de outros provedores no bairro Outeiro das Pedras, também em Itaboraí, e instalava suas próprias caixas, inclusive nas proximidades de um hospital.

Leia também:

Prefeitura de São Gonçalo interdita cinco ferros-velhos

Frente fria se aproxima e pode provocar fortes rajadas de vento; Confira a previsão para o fim de semana

Meses depois, a prática continua e moradores questionam quando isso vai mudar.

"O pacote mais barato deles é R$ 200. Como um pobre paga isso? A gente se esforça para pagar caro e ainda tem um serviço de péssima qualidade. Até quando vamos viver assim, nas mãos de criminosos e de quem concorda com as imposições do crime?", questionou um morador da região, que, por segurança, não se identificou.