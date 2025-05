Frente fria se aproxima e pode provocar fortes rajadas de vento; Confira a previsão para o fim de semana

O aviso meteorológico sobre as rajadas de vento tem validade até as 18h desta quinta-feira (29) - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O aviso meteorológico sobre as rajadas de vento tem validade até as 18h desta quinta-feira (29) - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O Centro de Operações Rio(COR-Rio) informou que o Sistema Alerta Rio prevê a aproximação e passagem de uma frente fria a partir desta quinta-feira (29), com a possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes, que podem ultrapassar 75 quilômetros por hora (km/h).

O aviso meteorológico tem validade até as 18h desta quinta-feira (29), quando também existe ainda a possibilidade de chuva isolada no início do dia.

Recomendações:

Em casa:

- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos.

Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata.

Em São Gonçalo e Niterói, a passagem da frente fria irá provocar uma queda brusca na temperatura, principalmente na sexta-feira (30), onde a máxima não deve passar dos 22°C nas duas cidades.

Confira a previsão do tempo:

SÃO GONÇALO

- Quinta-feira (29): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sexta-feira (30): Máxima de 22°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sábado (31): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.

- Domingo (1): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

NITERÓI

- Quinta-feira (29): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sexta-feira (30): Máxima de 22°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sábado (31): Máxima de 24°C e mínima de 18°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

- Domingo (1): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.