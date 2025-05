Prefeitura de São Gonçalo interdita cinco ferros-velhos

Cinco depósitos e ferros-velhos que compram materiais recicláveis em São Gonçalo foram interditados, nesta quarta-feira (28), por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Em um deles, na Estrada do Pacheco, os fiscais encontraram 200 quilos de cobre descascados sem procedência. O proprietário, que tinha uma pistola, foi levado para a 74ª DP (Alcântara).

A Prefeitura de São Gonçalo vem atuando rotineiramente em ações integradas, a partir de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), fazendo prisões em flagrante com a ronda diária da Guarda Municipal, e também focando em possíveis receptadores de materiais furtados, como fios de cobre, tampas de bueiros e lixeiras, para inibir a ação criminosa. Na última semana, dia 22, outros três ferros-velhos foram interditados pela Posturas.

A operação desta quarta-feira foi realizada em conjunto com agentes da Guarda Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, além de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis da 74ª DP. Outro ferro-velho no Pacheco também foi interditado por falta de documentação, assim como um depósito no Jardim Catarina, por não ter alvará de localização. Fiscais da Secretaria de Transportes e Meio Ambiente, que acompanharam a ação, também multaram o local por operar sem a licença ambiental.

O proprietário foi intimado para comparecer à secretaria para dar abertura ao processo de licenciamento. “O local tem materiais que geram resíduos contaminantes, como aparelhos eletrônicos e óleos sem controle adequado”, esclareceu a fiscal Rosângela Araújo.

Os cinco comércios foram autuados e interditados por não terem alvará de localização. “Eles foram multados em 50 Ufisg (Unidade fiscal de São Gonçalo), cerca de R$ 2,5 mil, e foram interditados. Eles só poderão reabrir quando estiverem com todas as documentações e exigências em ordem”, disse o subsecretário de Ordem Pública, Diego Manhães.