Homem acusado de estuprar a própria sobrinha é preso em Maricá

Um homem de 46 anos foi preso nesta segunda (26) em Bambuí, bairro de Maricá, por acusações de estupro de vulnerável. Motorista de ônibus na região, ele é acusado de estuprar a própria sobrinha, de 12 anos, que estava dormindo no momento da violência sexual, de acordo com relatos.

De acordo com o relato de familiares e da vítima, o crime aconteceu em março, quando a menina passou uma noite na casa da tia, companheira do acusado. Nos dias após o episódio, familiares começaram a notar uma mudança de comportamento na jovem, que começou a fazer acompanhamento psicossocial no CAPS e acabou relatando o episódio a uma enfermeira da unidade.

O caso foi levado para a 82ª DP (Maricá), que entrou com um pedido na Justiça pela prisão preventiva do acusado. Na tarde desta segunda (27), uma equipe cumpriu o mandado expedido contra ele. O homem foi conduzido à Delegacia e, de lá, deve ser encaminhado a uma unidade do sistema prisional para aguardar o desenrolar do caso na Justiça.