Preso em SG idoso acusado de abusar sexualmente de três meninas

Um idoso de 73 anos foi preso no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (26), suspeito de ter abusado sexualmente de três menores de idade, em Cachoeiras de Macacu, localizada na Região Serrana. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, depois de a Justiça ter expedido um mandado de prisão.

As investigações apontam que o homem oferecia dinheiro para atrair as vítimas. Uma das menores revelou que sofreu assédio dos 8 aos 12 anos. Uma segunda vítima contou que chegou a ser agarrada duas vezes no quintal de sua residência.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

Obras do MUVI na Trindade seguem a todo vapor

As denúncias das vítimas foram registradas na delegacia. Com base nesses depoimentos, a Justiça autorizou a prisão que foi efetuada sem resistência.

O acusado foi conduzido à DPCA, onde a prisão foi formalizada. O homem passará por uma audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil recomenda que casos semelhantes sejam denunciados de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177, com sigilo total garantido.