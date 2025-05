Homem é preso após ameaçar ataque à escola na Ilha de Paquetá

Um homem de 46 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso depois de ameaçar matar crianças e professores de uma escola situada na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, nesta segunda-feira (26).

Após a prisão do homem, os agentes da Operação Segurança Presente encontraram mensagens sobre o ataque no celular do preso. As conversas foram enviadas a um funcionário da instituição de ensino, no último domingo (25).

“Pode avisar aos pais da escolinha que amanhã (segunda-feira) vai ter morte na porteira em Paquetá. Amanhã, eu vou pegar uma criança de refém e mostrar para vocês o que é um psicopata”, dizia a mensagem.

Quando recebeu a ameaça, o funcionário rapidamente informou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

O suspeito foi encontrado e encaminhado à 1ª DP (Praça Mauá) pelos agentes da Operação Segurança Presente. Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante pelo crime.