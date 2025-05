Taxista perde a visão após acidente com tampa de bueiro no Rio de Janeiro

No momento do impacto, o celular do taxista, que estava posicionado no painel, também foi arremessado e atingiu seu rosto com força - Foto: Reprodução

No momento do impacto, o celular do taxista, que estava posicionado no painel, também foi arremessado e atingiu seu rosto com força - Foto: Reprodução

Um taxista, de 39 anos, perdeu a visão do olho esquerdo depois de sofrer um grave acidente causado por uma tampa de bueiro solta, na Rua Cirne Maia, no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na sexta-feira (23), durante uma forte chuva que resultou na formação de um bolsão d’água, prejudicando a visibilidade na via.



O motorista profissional trafegava pela via a 20 km/h, quando seu veículo foi violentamente lançado para cima, como se estivesse “levantando voo”. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do impacto, com o táxi sendo arremessado e, em seguida, voltando ao solo com força, acionando os airbags.



No momento do impacto, o celular do taxista, que estava posicionado no painel, também foi arremessado e atingiu seu rosto com força. Com isso, o motorista teve ferimentos graves na região ocular, além de múltiplas fraturas no rosto, segundo relato da esposa.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levou inicialmente ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a emergência oftálmica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



Por meio de nota, a concessionária Águas do Rio informou que enviou uma equipe ao local na noite do último domingo (25), mas não constatou irregularidades nas tampas do sistema de esgoto.