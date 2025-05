Perseguição termina com prisão e apreensão de arma no Jardim Catarina

Um homem foi preso depois de colidir o carro ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, na manhã deste domingo (25), no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma ronda pela Avenida Doutor Albino Imparato quando notaram um carro que levantou suspeita. Os agentes pediram para o condutor do veículo parar, porém ele acelerou e tentou fugir. No momento da fuga, o carro atingiu um estabelecimento comercial localizado em um cruzamento.

Leia também:

Turista tem lanche “roubado” por quati no Cristo Redentor

Marido revela que Simone Mendes recusou R$64 milhões de bets

Com o homem, os agentes encontraram uma pistola, munições, um carregador alongado, bem como um rádio transmissor. O condutor do carro não teve ferimentos graves e foi preso no local. Logo em seguida, foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado e as investigações seguem em andamento.