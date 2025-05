Homem é preso após roubar 22kg de carne em supermercado de Copacabana

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam, no último sábado (24/05), um homem após roubar cerca de 22 quilos de carne de um supermercado no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, o suspeito se apresentou como promotor de vendas no setor de açougue, recolheu a mercadoria e saiu pela entrada principal, sem efetuar o pagamento. O valor das mercadorias subtraídas foi estimado em aproximadamente R$ 1 mil. Durante a ação, o homem empregou violência contra funcionários do supermercado e guardas municipais, a fim de assegurar a posse dos produtos e evitar ser preso.

Guardas Municipais tentaram conter o autor, que resistiu de forma agressiva. Com a chegada dos agentes da 12ª DP, foi necessário o uso de força para imobilizá-lo e realizar a prisão.

Segundo a Polícia Civil, o homem possui mais de dez anotações criminais por furtos e estelionatos. O suspeito havia sido preso em flagrante outras quatro vezes, sendo sempre liberado após audiências de custódia. Ele também era procurado por ter furtado um caminhão de entregas de carnes, em março deste ano, no mesmo bairro.