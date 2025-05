Homem é flagrado pichando obra recém-inaugurada da Prefeitura de Niterói

Um homem foi flagrado na tarde deste domingo (25) pichando uma estrutura recém-inaugurada pela Prefeitura de Niterói, na saída do Túnel Roberto Silveira, que liga os bairros de Icaraí e São Francisco, na Zona Sul da cidade. Além de danificar o patrimônio público, ele colocou a própria vida em risco ao subir na obra sem qualquer equipamento de segurança.



As obras na localidade fazem parte do projeto de melhoria no trânsito entre os bairros de Icaraí e São Francisco, incluindo a aplicação de novas faixas, além do reparo no acesso após a saída do túnel.

De acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98, também conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, pichar o patrimônio público é crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, além de multa. A ação também configura dano ao patrimônio.