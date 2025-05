De Magé, homem que estava desaparecido há quase 15 anos é encontrado em SP

O Programa Desaparecidos, do Disque Denúncia, divulgou nessa sexta feira (23), o cartaz de "Encontrado" de Anderson Bezerra Rufino dos Santos, de 31 anos, que estava desaparecido desde o dia 23 de julho de 2010, há quase 15 anos, após sair de casa sem revelar seu destino.

Anderson, morador de Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense, havia saído de casa ainda adolescente, com apenas 16 anos, e foi encontrado na tarde de quinta-feira (22), após denúncia recebida, que falava sobre seu paradeiro.

Anderson foi encontrado, no Centro do município de Jacareí, no estado de São Paulo, em situação de rua, em frente a uma Agência Bancária, vendendo artesanatos.

Leia também:

Falso flanelinha é preso por extorsão e ameaças a motoristas na Zona Oeste do Rio



Marcha para Jesus acontece neste sábado no Centro do Rio



A Inteligência da Polícia Militar de São Paulo e Policiais Militares da 1ª Cia PM do 41º BPM foram acionados e lograram êxito ao encontrarem Anderson, em Jacareí. Ele foi levado até o 3º DP e posterior ao CPJ. Sua mãe, a Sra. Rosane Bezerra teve a feliz notícia do encontro de seu filho, após 15 anos desaparecido. Sra. Rosane não tinha mais esperanças de encontrar o filho com vida. Palavras emocionadas de Rosane : “Final feliz, Graças a Deus! Só assim eu sei que meu filho está vivo, meu filho não está morto".

Renato Almeida, Coordenador-Geral do Disque Denúncia, acrescentou: "Esse resultado positivo do programa Desaparecidos do Disque Denúncia traz uma esperança para as famílias e amigos das pessoas que estão em situação de desaparecimento. Demonstra que existe uma rede de apoio que não desiste, que estará sempre em busca de resultados como esse".

Quem tiver informações sobre a localização ou o paradeiro de uma pessoa Desaparecida, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

Whatsapp Desaparecidos /DD: (21) 98849-6254

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Intagram: @desaparecidos.disquedenunciarj

Facebook: desaparecidos.disquedenunciarj

O anonimato é garantido.