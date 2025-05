Marcha para Jesus acontece neste sábado no Centro do Rio

Marcha para Jesus acontece neste sábado (22), no Centro do Rio - Foto: Reprodução

Marcha para Jesus acontece neste sábado (22), no Centro do Rio - Foto: Reprodução

A Marcha para Jesus, um dos principais eventos cristãos, acontece neste sábado (24), na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 300 mil pessoas são esperadas no evento, que já tem a presença confirmada do prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro.

A concentração da marcha iniciou às 14h e o evento vai até 23h. Com o tema "A Paz é Para Todos", os fiéis partiram da Avenida Passos e andaram até a Praça da Apoteose.

Leia também:

Falso flanelinha é preso por extorsão e ameaças a motoristas na Zona Oeste do Rio



Filme brasileiro 'O Agente Secreto' vence prêmio da crítica em Cannes



Grandes nomes da música gospel iram se apresentar, como Aline Barros, Bruna Karla e Thalles Roberto.