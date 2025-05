MC Dick é preso na Baixada Fluminense sob acusação de ligação com facção criminosa 'CV'

Nesta semana em Magé, o funkeiro Carlos Eduardo de Almeida Pires, conhecido como MC Dick, de 27 anos, foi preso durante a Operação Nocaute 2, deflagrada pelas polícias civis do Rio de Janeiro e do Ceará. O artista, conhecido por músicas que fazem apologia ao crime, é suspeito de envolvimento com a facção Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Civil, MC Dick estava foragido e desempenhava um “papel relevante na difusão da ideologia criminosa” por meio de suas composições. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nos dois estados e resultou na apreensão de 12 quilos de drogas, armas brancas, veículos, dinheiro em espécie e celulares.

Das 20 ordens de prisão expedidas, seis já eram direcionadas a detentos que cumprem pena em unidades prisionais, conforme informou a polícia cearense.

Além disso, foi solicitado o bloqueio de até R$ 22 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados.

Outro funkeiro, Francisco Wanderson Mendes, conhecido como MC Dym, de 31 anos, também foi preso. Ele foi capturado no aeroporto de Fortaleza após desembarcar de um voo vindo do Rio de Janeiro, onde se apresentaria em dois shows. MC Dym tinha um mandado de prisão preventiva sob acusação de envolvimento com organização criminosa.