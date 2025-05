Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) investe na compra de novos equipamentos

As máquinas de pintura de meio-fio já estão em execução - Foto: Divulgação

As máquinas de pintura de meio-fio já estão em execução - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói segue com seu planejamento de modernizar cada vez mais os serviços públicos. Com o objetivo de alcançar maior produtividade e velocidade, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) adquiriu quatro máquinas de pintura de meio-fio. O novo equipamento se juntou ao mini trator aparador de grama e a seis varredeiras elétricas com alta tecnologia que tornaram ainda mais eficaz o serviço de varrição na cidade. Esses equipamentos estão sendo também utilizados nas ciclovias e calçadões.

“Além de todas as vantagens de otimização do trabalho, estas máquinas têm menor emissão de compostos voláteis e melhor gestão de resíduos. Elas ajudam a diminuir o impacto ambiental e são mais fáceis de implementar em processos sustentáveis. Os equipamentos funcionam a combustão e vão ser utilizados cinco horas por dia, de segunda a sábado, conforme a demanda”, explicou o presidente da Clin, Acílio Borges.

As máquinas de pintura de meio-fio já estão em execução. O trabalho é realizado com dois colaboradores por máquina treinados especialmente para esta função. A ação otimizou o trabalho e substituiu 10 funcionários que podem ser alocados para outra atividade.

De acordo com o setor operacional da empresa, os novos equipamentos oferecem uma padronização e qualidade à pintura que estará sempre com o mesmo acabamento. A utilização dessas máquinas contribui ainda para evitar o desperdício de tinta porque a aplicação é precisa, reduzindo o descarte.

Outra aquisição foi o “Vacall”, um caminhão com tecnologia de limpeza por sucção utilizado para limpeza de rede de águas pluviais, o que é fundamental na prevenção de enchentes.

Os garis da Clin também são beneficiados com a modernização de equipamentos como, por exemplo, de uniformes de alta proteção utilizados em operações em galerias de túneis.

Varredeiras – As varredeiras elétricas tornam o serviço de varrição mais eficaz e garantem um ambiente urbano ainda mais limpo e agradável. A Clin tem se dedicado a trazer tecnologia de ponta para a rotina dos trabalhadores. Os equipamentos são projetados para operar em áreas extensas como ciclovias, calçadões e ruas de menor tráfego. Além de otimizar o processo de limpeza, as varredeiras elétricas demonstram o compromisso da empresa com o meio ambiente.