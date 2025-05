Cláudio Castro celebra os 30 anos do RioSolidario em missa no Cristo Redentor

A cerimônia reuniu autoridades, representantes de instituições, parceiros e colaboradores - Foto: Philippe Lima/Governo do Estado do Rio

O governador Cláudio Castro participou, nesta quarta-feira (21/05), da missa em Ação de Graças pelos 30 anos do RioSolidario, obra social do Estado, realizada no Santuário Cristo Redentor. A cerimônia reuniu autoridades, representantes de instituições, parceiros e colaboradores, em um momento de celebração, reconhecimento e renovação do compromisso com a promoção da inclusão social no estado.

"O RioSolidario é uma referência de como a solidariedade e a união podem transformar vidas e construir um futuro mais justo e inclusivo para todos. É a prova de que quem quer fazer o bem só precisa de amor e compromisso. São 30 anos de uma missão silenciosa, mas profundamente transformadora, que tira as pessoas do conforto e as move a cuidar do outro com dedicação e entrega", afirmou o governador Cláudio Castro.

A missa foi presidida pelo padre Victor Hugo, do próprio Santuário, e contou com apresentação da banda Em Nome do Pai. A primeira-dama e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, reforçou o papel da instituição na garantia de oportunidades para quem mais precisa.

"O RioSolidario transformou a minha vida, assim como transforma a vida de milhares de crianças, jovens e mulheres há 30 anos. É uma missão que abraçamos com amor e compromisso, sempre com o olhar voltado para o outro. Sou profundamente grata a Deus e a todos que acreditam e fazem esse trabalho acontecer, levando esperança e acolhimento a quem mais precisa", disse a primeira-dama e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro.

Ao final da celebração, parceiros do RioSolidario foram homenagedos e destacaram a trajetória da organização, que ao longo de três décadas já beneficiou milhares de crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A missa foi encerrada com foto oficial nas escadarias do Santuário Cristo Redentor.

"Esse é o momento de reconhecermos o valor de todos que caminharam conosco. A força do RioSolidario está em cada parceiro, voluntário e colaborador que acredita no poder da transformação social. É um trabalho que é feito com muito amor pensando na solidariedade", pontuou a presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo.