Polícia busca homem que abusou de criança de 3 anos em Búzios

A Polícia Civil investiga o caso de importunação sexual sofrido por uma criança de três anos, na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 16h30, no bairro Cruzeiro, localizado em Armação de Búzios.

De acordo com o depoimento da mãe, ela, o filho de três anos e a filha adolescente de 13 anos esperavam o transporte público no ponto de ônibus, quando um homem desconhecido atravessou a rua e começou a conversar com a criança. Durante a conversa, o homem ofereceu R$ 50 para que a mulher fosse ao mercado com as crianças, o que foi rapidamente recusado pela mãe.

Mesmo com a negativa, o suspeito permaneceu conversando com o menino. Em determinado momento, a adolescente pegou a criança no colo, com o objetivo de afastá-lo. No entanto, o homem se levantou, agarrou o menino e o beijou na boca e em outras partes do rosto. Imediatamente, a mãe puxou o menino e se afastou. O homem, então, começou a gritar: “Me dá ele, me dá ele que eu quero beijar ele!”.



Assustados, a família conseguiu sair do ponto de ônibus ao embarcar em uma van que passava pela rua. O importunador sexual conseguiu fugir logo em seguida e ainda não foi localizado.

Segundo a descrição da mãe, o homem tem pele morena clara, aparenta ter entre 50 e 55 anos, é careca, possui rugas na testa, tem olhos pretos e mede aproximadamente 1,80 metro de altura.

O caso foi registrado como importunação sexual na 127ª Delegacia de Polícia (Armação de Búzios). A polícia analisa imagens de câmeras de segurança com o objetivo de ajudar na identificação e localização do homem.