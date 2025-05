Ex-funcionário acusa Gracyanne Barbosa de ambiente tóxico e abandono emocional

Mais uma vez, o nome da influenciadora fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa está envolvido em polêmicas — desta vez com seu ex-assistente pessoal e ex-caseiro, Juliano Silva Carvalho. O ex-funcionário fez uma série de desabafos nas redes sociais, nas quais acusa a famosa de manter um ambiente tóxico de trabalho e de enganar os seguidores ao pregar uma imagem de pessoa saudável, além de afirmar ter sido abandonado após anos de dedicação.

De acordo com Juliano, ele trabalhou durante quatro anos cuidando da residência de Gracyanne e também participou de forma ativa da rotina da ex-BBB, inclusive em compromissos pessoais.



“Eu vivia num ambiente tóxico, trabalhava sem horários, sem comer direito, não tinha folga… Para ganhar R$ 1.200. E era obrigado a estar sempre bem” falou ao “Metrópoles”.

Juliano contou que pediu demissão dois dias depois de a famosa sair do BBB 25, por causa de desgaste emocional e físico. “Saí com crise de ansiedade e dor de cabeça”, disse.

Os ataques foram ainda mais fortes nas redes sociais, onde o ex-funcionário chamou a influenciadora de “farsa” e “cobra”, dizendo que ela acabou com sua vida e saúde mental.



“Essa p!#@%&@ enganando a todos com uma vida saudável, enchendo o c* dela de bomba. Essa cobra acabou com a minha vida e com o meu psicológico. Me deixou na m#@$%”, escreveu em uma publicação.

Gracyanne ainda foi acusada por Juliano de não gostar da família de Belo. “A v@#$%%@, tão recalcada, fingindo gostar da família do bofe. V@#$%%@, você perdeu. Vai atrás dos bofes que te co*#%”, desabafou.

Mesmo mantendo um tom agressivo, Juliano afirmou que tem carinho pela ex-patroa, mas lamentou o que se refere a uma relação de mentiras e promessas não cumpridas. “Gosto muito dela, mas me abandonou de forma irracional. Sempre dizendo que ia me ajudar, só mentindo para mim. Uma hora tudo cansa.”

Ainda durante o desabafo, Juliano revelou uma situação delicada envolvendo seu filho. De acordo com ele, o menino esteve na festa de fim de ano na casa da influenciadora, mas alegou que o menino foi maltratado em um dos “surtos”, da famosa e que ele disse que “isso ela não mostra".

Nas redes sociais do ex-funcionário, há muitos registros antigos da famosa ao seu lado, na casa de Gracyanne, o que atesta a relação profissional.

Posicionamento de Gracyanne

A influenciadora fitness negou todas as acusações de Juliano durante entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

A famosa disse que não sente medo das supostas “verdades” do ex-funcionário, pois, segundo ela, “tudo que poderia ser exposto já foi revelado” por ela mesma. Citou como exemplo a informação de que a mansão de R$ 10 milhões não era sua e que Belo já estava com outra pessoa quando ela revelou o envolvimento com Gilson.

Gracyanne também negou a acusação de pagar para que ex-funcionários ficassem calados, alegando que optou por ajudar com oportunidades de crescimento, como cursos, e não com valores monetários.

Além disso, lamentou a decepção com Juliano — “por quem diz ainda ter carinho” — e revelou ter consultado um advogado, mas afirmou que não deseja levar o caso adiante juridicamente. Ela também negou a intenção de levá-lo para o BBB, dizendo que ele queria participar, mas ela escolheu alguém “mais adequado para a experiência”.

Porém, durante a entrevista, nada foi mencionado sobre as acusações de relação abusiva no ambiente de trabalho.