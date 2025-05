Homem preso por extorquir vítima com vídeos íntimos responde por mais 17 processos semelhantes

O home foi preso nesta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

O home foi preso nesta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Renan dos Santos Conceição, foi preso nessa quarta-feira (21), acusado de extorquir dinheiro de uma vítima para que não divulgasse fotos íntimas dela. Além dessa vítima no Rio de Janeiro, o homem responde pelo mesmo crime em outros 17 processos em seis estados diferentes: Goiás, Alagoas, Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realiza as investigações sobre o caso, as quais apontam que a vítima nunca teve contato com o homem, nem pessoalmente ou virtualmente.

Leia também:

‘Solteira, inteira e feliz’ em Niterói: uma comédia emocionante sobre mulheres 40+

Arraiá de Niterói será realizado pela primeira vez no Caminho Niemeyer

Apesar disso, Renan ameaçou a vítima com a publicação de fotos e vídeos íntimos para que ela enviasse quantidade de dinheiro através do pix, durante dois anos, de 2023 a 2025.

De acordo com a Polícia, Renan gravou um vídeo onde supostamente deletava o material que usava para ameaçar a vítima. Entretanto, o homem retornava o contato para realizar mais exigências de dinheiro. A vítima reconheceu Renan formalmente como autor do crime.

O preso havia sido alvo da primeira fase da mesma operação, em abril, tendo seus computadores e outros itens apreendidos pela polícia. Segundo a Polícia Civil, o material apreendido comprovou o crime.

Renan foi preso durante uma operação conjunta da DRCI com a 19ª DP (Tijuca).