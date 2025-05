‘Solteira, inteira e feliz’ em Niterói: uma comédia emocionante sobre mulheres 40+

Uma mulher moderna que enfrenta a vida com otimismo, mesmo diante de desafios. Admirável por ver todas as experiências como ganhos, mesmo havendo perdas, Julia é a protagonista da peça "Solteira, Inteira e Feliz", em cartaz neste sábado (24/05), às 20h, e domingo (25/05), às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, localizado no Reserva Cultural de Niterói. Os ingressos estão à venda pelo site www.diskingressos.com.br. Duração de 55 minutos; classificação indicativa: 14 anos.

Escrita e interpretada por Yaya Gazal, com a direção de Alexandre Contini, esta é uma comédia carregada de emoções sobre o universo da mulher na faixa dos 40/50 anos, atormentada pelos padrões impostos pela sociedade, mas com a coragem necessária para realizar profundas transformações. Pronta para se mudar após 20 anos morando no mesmo lugar, a protagonista Julia registra em vídeo o último dia em seu apartamento e faz uma retrospectiva de todos os momentos de reflexão, dúvidas e auto-fortalecimento ali vividos, ficando frente a frente com as vitórias e derrotas de sua vida. Mesmo que tenha sofrido, ela enxerga sempre o saldo positivo das suas vivências, inclusive amorosas.

“Uma comédia feminina e positiva, que ajudará as mulheres a se superarem, a se conhecerem, a serem mais leves com elas mesmas e se orgulharem de toda e qualquer lembrança, porque a única certeza que temos que ter nessa vida é que todas nós merecemos e devemos ser felizes”, afirma a atriz e redatora Yaya Gazal.

Vencedora do Festival Internacional Oi de TV na categoria de Melhor Argumento, a estrela fez clássicos como “Galileu”, “O Despertar da Primavera”, “Sonhos de Uma Noite de Verão”, de William Shakespeare, “O Interrogatório”, de Petter Weiss, “Perdoa-me por me Traíres”, de Nelson Rodrigues, e muitas outras peças. Na TV, integrou o elenco de “Malhação”, “Cobras e Lagartos”, “Sítio do Pica-pau Amarelo”, “A Viagem” e “Hilda Furacão”, na Rede Globo, e ainda “Amor e Intrigas” e “A Lei e o Crime” no SBT.

"Solteira, Inteira e Feliz" inspira as mulheres a buscarem a felicidade plena, independentemente das circunstâncias. A peça deixa uma mensagem poderosa de que todas merecem e devem ser felizes. Se você busca inspiração e alegria, não perca esta peça, que celebra a vida com entusiasmo e positividade”, garante o diretor Alexandre Contini.

Serviço

“Solteira, Inteira e Feliz”

Datas 24 e 25 de maio de 2025

Horário: Sábado às 20h, domingo às 19h

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 55 min

Ingressos: R$ 80,00 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos - Niterói

Capacidade: 491 lugares