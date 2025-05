Irmãos são presos em flagrante por ocultar o corpo do próprio pai

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam dois irmãos em flagrante, nesta quarta-feira (21), por ocultação do cadáver do próprio pai, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Segundo os agentes, o corpo foi encontrado em estado de esqueletização. A dupla manteve os restos mortais por meses no interior da residência deles, em Cocotá.

A ação ocorreu após os vizinhos denunciarem na delegacia o sumiço do homem, que não era visto há vários meses. Os agentes diligenciaram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência e encontraram o cadáver em estágio final de decomposição.

As investigações continuam para apurar as causas da morte, mas há forte indícios de que os filhos mantiveram o corpo do pai oculto para continuar recebendo benefícios financeiros da vítima. Exames periciais estão sendo realizados para esclarecer as circunstâncias da morte e o tempo aproximado do óbito