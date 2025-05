Empresário do ramo de veículos é morto a tiros em Itaboraí

O empresário identificado como Alexandro Santana Guedes, de 44 anos, foi morto a tiros, em Itaboraí, nessa terça-feira (20). A vítima foi encontrada morta na Rua Doná Bela, localizado no bairro Três Pontes.

Segundo os moradores, os barulhos dos disparos foram ouvidos por volta das 9h. Quando os vizinhos saíram para a rua, encontraram o empresário no chão e chamaram os bombeiros. Alexandre, que era proprietário de um negócio no ramo de veículos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSG), investiga o caso. Para auxiliar na identificação do autor ou autores do crime, os agentes analisam imagens de câmeras de segurança da região. Ainda não houve nenhuma prisão de suspeitos.