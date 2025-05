MP e Polícia Civil prendem acusados de integrar milícia na Uruguaiana

O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) da Polícia Civil, cumpre, nesta quinta-feira (22/05), 11 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que atuava no Centro Comercial da Uruguaiana, no Centro do Rio. A operação Feira Livre II decorre de denúncia do GAECO/MPRJ contra 14 integrantes do grupo criminoso perante a 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas da Capital. Eles vão responder pelos delitos de organização criminosa armada, extorsão, usurpação de função pública e lavagem de dinheiro.

Entre os alvos estão um policial civil aposentado e um policial penal que colaboravam com as atividades ilícitas.

As investigações apontam que o grupo se apropriou da administração da Associação Comercial da Uruguaiana, utilizando segurança armada e ameaças para extorquir comerciantes, mediante a cobrança de “taxa social” e “taxa de segurança”. Em caso de inadimplência, os comerciantes eram submetidos a cortes de energia e expulsões.

Além das extorsões, a organização realizava a gestão ilegal de espaços públicos, promovendo a venda e locação irregular de boxes. Também praticava lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e laranjas, inclusive uma lavanderia, para mascarar a origem dos recursos. A denúncia descreve a atuação de integrantes responsáveis pela contabilidade, intimidação armada e administração das extorsões, além da participação de agentes públicos.