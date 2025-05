Homem é preso com pistola no Arrastão, em São Gonçalo

Grupo, de acordo com a PM, estava comercializando drogas no momento da chegada dos policiais - Foto: Divulgação

Grupo, de acordo com a PM, estava comercializando drogas no momento da chegada dos policiais - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem e apreenderam três adolescentes, na tarde desta terça-feira (20), no bairro Arrastão, em São Gonçalo. Uma arma e drogas foram apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento às margens da RJ-106 quando 'bateram' de frente com um grupo de oito homens, que fugiu em direção a uma área de mata.

Após realizar um cerco no local, os policiais conseguiram deter quatro dos acusados. Um deles, segundo a PM, tem 35 anos de idade e estava com uma pistola de fabricação argentina e já tem passagens pela polícia. Outros dois estavam com um mochila contendo drogas, e o quarto com um rádio de comunicação.

O quarteto e todo material apreendido foi levado para a 75ªDP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.

A ação é resultado de um reforço do patrulhamento às margens da RJ-106, que tem objetivo de coibir roubo de veículos e de cargas, além de inibir colocação de barricadas em ruas próximas.