Moradores do Zé Garoto sofrem com falta d'água; " fazer uma manifestação na Águas do Rio"

Moradores do bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, relatam estar enfrentando problemas no abastecimento de água ao longo do último um mês. Aguardando o envio de pipas d'água que não chegaram, os moradores revelam estar cogitando a possibilidade de fazer uma manifestação em frente a concessionária Águas do Rio para cobrar medidas.

A situação acontece em imóveis na Rua Coronel Serrado e na Travessa Oliveira Barros. Segundo os moradores, residentes das duas vias já levaram a situação para a concessionária responsável pelo abastecimento, que teria prometido enviar caminhões pipa às residências, mas que nunca foram entregues.

“Já tem um mês que não sai água na nossa casa! Já liguei, já fomos lá na Água do Rio disseram que eles vinham até a nossa casa, em cinco dias, mas até hoje não vieram!”, conta Marizi Barros, de 64 anos, moradora da Oliveira Barros. A vizinha Loíde Costa, de 73, que mora na Coronel Serrado, conta que a situação é parecida por lá.

"Se eu estivesse devendo, eu não dizia nada, não ia cobrar. Só que eu pago meus tributos em dia, eu tenho direito. Meus irmãos têm 88 e 84 anos; eles não têm condições de ficar carregando água. Meu marido está com problemas de saúde e tem que ficar apanhando água





Ainda segundo os moradores, apenas a metade da rua é abastecida, pois a água não consegue chegar em todas as casas. “A água só chega no meio da travessa! Mas não tem força para subir. Eu moro na última casa. Nós estamos sem uma gota d’água! Eu sou deficiente e o meu marido tem 66 anos”, comentou a moradora.

Sem saber o que fazer para solucionar o problema e voltarem a serem abastecidos, os moradores estão organizando uma manifestação em frente ao concessionária Águas do Rio, na próxima quinta-feira, pedindo que o problema seja solucionado.

“Nós vamos lá na quinta-feira fazer uma manifestação na Águas do Rio. Já não toleramos mais ficar um mês sem água”, desabafou a moradora.

Procurada, a concessionária responsável pelo abastecimento, Águas do Rio, informou que "vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência".