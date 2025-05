Adolescente é apreendido com drogas, pistola e rádio transmissor em operação do GAT no Lindo Parque

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 7º BPM (São Gonçalo) resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos e de grande quantidade de drogas e armamento, na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo.

A ocorrência aconteceu por volta das 16h50, durante patrulhamento de rotina em resposta a denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas na região. De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam na Rua Marcolina Dantas, nas proximidades de um posto de gasolina, quando avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita, aparentemente comercializando entorpecentes.

Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos fugiram em direção à Rua Rosalina Barbosa, entrando em uma área de mata. Os policiais realizaram um cerco e, após buscas no local, encontraram uma mochila contendo 264 pinos de cocaína, 109 papelotes de maconha, 129 papelotes de crack e uma pistola calibre .380, da marca Taurus, modelo PT 58SS, com numeração, além de oito munições intactas. O adolescente, de 17 anos, estava ao lado do material. Durante a fuga, um rádio transmissor também foi abandonado e recolhido pelos policiais.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), onde o adolescente foi apreendido e o material ficou à disposição da Justiça.