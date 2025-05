Vítimas de roubo de veículos não pagarão mais por reboque e pátio no RJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Segurança Pública, anuncia uma importante medida em benefício das vítimas de roubo ou furto de veículos. A partir de agora, os proprietários não terão mais que arcar com as taxas de reboque, transporte e permanência em pátios públicos ou privados após a recuperação do bem.

A nova regulamentação revoga a norma anterior, que impunha às vítimas a responsabilidade pelo pagamento desses custos, mesmo após terem passado pelo crime. Com a mudança, ficam isentas todas as despesas referentes ao recolhimento, transporte, guarda e restituição de veículos localizados pelas autoridades e encaminhados a depósitos.

Leia também:

Inscrições para o Vestibular CEDERJ 2025.2 foram prorrogadas até o dia 22 de maio

Cantor e compositor gonçalense lança música com mensagem de empoderamento e superação

"O Governo do estado está sempre em busca de mudanças para aprimorar a prestação de serviços públicos. A medida faz parte de um conjunto de ações para tornar o sistema de segurança pública mais eficiente, justo e acessível à população fluminense", destacou o governador Cláudio Castro.

De acordo com a nova regra, caberá ao órgão ou à empresa responsável pelo pátio comunicar ao proprietário sobre a recuperação do veículo, fornecendo as informações da Guia de Recolhimento de Veículo, do registro de ocorrência de recuperação e do local onde o bem está armazenado.

"Nosso compromisso é com a justiça e o respeito à população. Essa medida corrige uma distorção e garante que as vítimas não sejam duplamente prejudicadas", afirmou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Para reaver o veículo, o proprietário deverá apresentar os seguintes documentos: certificado de propriedade ou recibo de compra e venda, documento de identidade, boletim de ocorrência, guia oficial de liberação emitida pelo Detran-RJ e comprovante de quitação do IPVA. A liberação será feita na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.