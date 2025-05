Influenciador que atropelou e matou homem que tinha acabado de casar se entrega à Polícia

Foragido há dez meses por atropelar e matar um fisioterapeuta que havia acabado de se casar, o influenciador Vitor Vieira Belarmino se entregou à Polícia Civil na tarde desta segunda (19), na Zona Oeste do Rio. Ele era procurado desde julho do ano passado, quando foi flagrado conduzindo um veículo em alta velocidade na orla do Recreio dos Bandeirantes. Ele atingiu Fábio Toshiro Kikuta que atravessava a via junto de sua esposa logo após o casamento.

Belarmino procurou a 42ª DP (Recreio). Ele responde por homicídio doloso e omissão de socorro. Segundo as investigações, o influencer estava dirigindo uma BMW, com cinco mulheres como passageiras, e chegou a atingir cerca de 160km/h enquanto cruzava a via, que tem limite de velocidade de 70 km/h. Ele estaria a 109 km/h na hora que atropelou o fisioterapeuta. Imagens de câmeras de segurança revelaram que o condutor não parou para socorrer a vítima. A esposa da vítima, Bruna Toshiro, não foi atingida.

Em nota enviada pela defesa do influenciador ao portal Metrópoles, os advogados de Belarmino informam que ele decidiu se apresentar “voluntariamente à polícia por desejar colaborar com a Justiça e esclarecer os fatos”. O influenciador permanece preso à disposição da Justiça. Além dele, as cinco mulheres que estavam no interior do veículo também respondem por omissão de socorro.