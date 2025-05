Noiva passa mal, é internada e casamento acontece dentro de hospital na Zona Oeste

Um casal que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve uma cerimonia de casamento um tanto quanto diferente, no último fim de semana. Na noite de sexta feira (16), Bruna Costa, de 40 anos, começou a passar mal e foi levada as pressas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), onde precisou ser internada devido uma crise aguda na vesícula. A noiva ficou muito apreensiva, já que a cerimonia de casamento com Flavio Tavares, estava prevista para o domingo (18), mas com a ajuda de alguns funcionários, a comemoração aconteceu dentro da enfermaria da unidade.

Nervosa e com medo de cancelar todos os planos, Bruna desabafou com alguns funcionários do hospital sobre a situação, porém uma faxineira ouviu a conversa e decidiu levar o assunto até a administração da unidade.

"Fiquei muito apreensiva, preocupada, achando que teria que cancelar o casamento, com medo de perder o investimento dos custos da festa. Uma faxineira ouviu eu falar que iria casar e me levou até a administração. Eu perguntei se poderia fazer pelo menos o civil no hospital. Eu imaginei que o tabelião fosse no meu quarto, uma coisa simples para assinar os papéis com meu noivo", disse a noiva.

A direção autorizou a entrada do noivo e do tabelião, mas resolveram fazer uma surpresa para o casal. A Comissão de Humanização do HMAS adaptou a enfermaria e os noivos encontraram uma sala com um bolo de casamento, docinhos e a presença do pastor, familiares e de testemunhas.

"Eles prepararam tudo. Eu nem acreditei. Sou muito grata a todos, me trataram com muito carinho. Desde a faxineira Kátia, que me deu o maior apoio, até os enfermeiros, médicos, toda a equipe", afirmou Bruna.

"Meu marido chorou, passou mal, a pressão aumentou, tomou um remédio e ficou bem. Estava super emocionado. Ele também não sabia que ia ter festa. Achou que a gente fosse ficar no quarto e assinar os papéis e só. Mas não", disse a noiva.

O supervisor de enfermagem Adílio Abreu foi quem levou Bruna até um altar improvisado, outros profissionais da enfermagem ajudaram na organização e participaram da cerimônia, saindo nas fotos de casamento.

"Saúde também é feita de afeto, empatia e respeito às singularidades de cada paciente. Proporcionar esse casamento foi uma forma concreta de mostrar que somos, antes de tudo, pessoas cuidando de pessoas", disse a diretora da unidade, Kamila Conde.