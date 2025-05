Com informações do Disque Denúncia, policiais prenderam foragido da Justiça da Bahia, na Barra da Tijuca

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), após análise de dados e informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na madrugada do sábado (17), na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o acusado e foragido da Justiça do Estado da Bahia, Kauã Passos Monteiro, de 34 anos.

De posse de informações, policiais em patrulhamento, o localizaram nas proximidades de uma boate, em atitude suspeita, sendo então abordado. A após consulta ao sistema de Portal de Segurança, foi verificado um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais de Porto Seguro/Tribunal de Justiça da Bahia, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 16ª DP, onde foi confirmado o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, transferido para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça da Bahia.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido