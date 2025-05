Ataque a tiros deixa dois mortos e seis feridos em bar na Baixada Fluminense

Criminosos passaram atirando de dentro de um carro no bairro Miguel Couto - Foto: Reprodução - TV Globo

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e outras seis pessoas feridas na noite de domingo (18), no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, os criminosos passaram de carro atirando contra um bar, por volta da meia-noite. A Polícia Civil investiga o caso.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 23 anos foi encontrado morto no local e teve o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. Um segundo homem, também baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Ambaí, região onde o bar está localizado. Os agentes encontraram os corpos de dois homens no local e isolaram a área para a realização da perícia. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso | Foto: Divulgação

A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para ajudar nas investigações.