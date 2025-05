Neymar sofre provocação durante final da Kings League: 'Vai jogar a Série B'

Presidente da equipe Fúria FC, campeã da Kings League Brasil, Neymar esteve presente no evento, realizado na noite deste domingo (18), no Allianz Parque, e pôde ouvir algumas provocações de torcedores assim que entrou em campo para acompanhar Cris Guedes, que foi cobrar a penalidade durante a partida.

No evento, um coro ecoado por alguns presentes dizia: "Santos vai jogar a Série B”. Isso porque, no mesmo dia, algumas horas mais cedo, o Santos foi derrotado por 1 x 0 para o Corinthians, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Peixe amarga a 19ª posição na competição, com apenas cinco pontos conquistados.

Neymar ainda é desfalque na equipe comandada por Cléber Xavier. O atleta se recupera de uma lesão na coxa, sofrida no dia 16 de abril. Porém, existe a possibilidade de que ele retorne ao campo na próxima quinta-feira (22), contra o CRB, em Alagoas, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Leia também

Ginástica brasileira faz dobradinhas em Copa do Mundo na Eslovênia

São Gonçalo EC estreia na Série A2 com vitória por 2 a 1 contra o Americano