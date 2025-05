Festival de Dança agita o São Gonçalo Shopping no dia 20 de maio

O São Gonçalo Shopping será palco de muito ritmo, arte e emoção no próximo dia 20 de maio, com a realização do Festival de Dança, em parceria com a BK Produções e Eventos. A partir das 18h, a Praça de Alimentação, no 2º piso, se transformará em um verdadeiro espetáculo de movimento, com apresentações de diferentes estilos e grupos locais.

Com curadoria de Beto Baiano e coordenação de dança de Brayan Estarneck, o evento celebra a diversidade da dança, valorizando talentos da cidade e proporcionando uma experiência cultural gratuita e aberta ao público.

Entre os grupos já confirmados estão: ODAM – Oficina da Dança Angélica Maria; Attitude Escola de Artes; Arabesque Ballet; Núcleo 7.0; Studio Art Dance; Centro Cultural Bia Barros; Conexão Dança Studio.

Com a participação de escolas reconhecidas e talentos locais, o festival promete encantar os visitantes do São Gonçalo Shopping com coreografias que vão do balé clássico à dança contemporânea, passando por estilos urbanos e expressões artísticas diversas.

SERVIÇO

Festival de Dança – São Gonçalo Shopping

Data: 20 de maio

Horário: a partir das 18h

Local: Praça de Alimentação – 2º piso

Evento gratuito

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018-5418

Site: www.saogoncaloshopping.com.br

Facebook: facebook.com/SaoGoncaloShopping