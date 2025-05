Dupla acusada por tráfico no Morro do Serrão é presa em Niterói

Dois foragidos da Justiça acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Serrão, em Niterói, foram encontrados pela Polícia e presos na noite da última quinta (15), na comunidade, que fica no bairro Cubango. Identificados como Bruno Rodrigues da Silva, conhecido como BR, e Gustavo Lorenzo Gomes Gallucci, os suspeitos foram capturados após uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Armas e uma carga de drogas foram apreendidas na ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram enviados à comunidade para retirar barricadas e, ao chegarem no local, teriam sido recebidos com disparos de criminosos. Os policiais reagiram aos tiros e, após o confronto, “BR”, foi encontrado ferido. Ele foi baleado, mas os ferimentos não apresentavam gravidade, de acordo com a Polícia. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde recebeu atendimento.

Gustavo também foi encontrado após o tiroteio, mas sem registro de ferimentos. Com os dois, a Polícia apreendeu duas pistolas 9mm, ambas com munição, além de uma carga com 577 “sacolés” de cocaína; ⁠457 trouxinhas de maconha e 191 pedras de crack. Um aparelho de rádio transmissão, supostamente usado para comunicação entre criminosos, também foi apreendido. A equipe policial também removeu cerca de 430 kg de material usado para barricadas no Morro do Serrão.

BR e Gustavo foram levados para a 77ª DP (Icaraí). O primeiro era considerado “de alta periculosidade” pelo sistema prisional e era alvo de dois mandados de prisão: um por homicídio e outro por tráfico de drogas. Já Gustavo, que possui anotações por tráfico, era procurado desde o começo do ano, quando fugiu do sistema prisional após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL).