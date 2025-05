Polícia Civil prende quadrilha com 700kg de cabos e peças metálicas em Duque de Caxias

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Polícia Militar, prenderam, nesta quinta-feira (15/05), quatro integrantes de uma quadrilha especializada na receptação e adulteração de materiais furtados de concessionárias de serviço público. A ação ocorreu na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O grupo foi flagrado enquanto queimava cerca de 700 kg de cabos e peças metálicas pertencentes a empresas fornecedoras de energia elétrica com o objetivo de impedir a identificação do material. Segundo as investigações, a atividade era realizada com apoio de traficantes da região, que forneciam proteção armada para dificultar a ação policial.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam transformadores, para-raios e medidores de energia de duas concessionárias. Um veículo utilizado para o transporte dos materiais também foi recolhido.

Os presos já possuíam anotações criminais por furto e roubo. A DRF apura agora a participação de outros envolvidos no esquema e os vínculos do grupo com o tráfico de drogas e o mercado clandestino de metais.