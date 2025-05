Polícia prende criminoso que estuprou mulher dentro de um carro em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam um homem que ofereceu ajuda a uma mulher e a estuprou. O criminoso foi capturado, nesta sexta-feira (16/05), no bairro Ipiíba, em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio.

No ano passado, a vítima compareceu à delegacia e relatou para os agentes que foi abordada na rua, no bairro do Mutondo, por um homem, em um carro. Ele lhe ofereceu ajuda para conseguir um emprego, a convenceu a entrar no veículo e a conduziu até o bairro Laranjal, onde a violentou.

Diante dos fatos, os agentes realizaram diligências no local e, por meio de imagens de câmeras, procuraram identificar o veículo. Após uma sequência de intimações, foi localizado o atual proprietário do carro e o mesmo negou a autoria do crime.

De acordo com os policiais, o homem, buscando se defender, apontou uma testemunha, que prestou esclarecimentos. Após investigações, ficou constatado que os relatados dados eram falsos. Ainda no ano passado, a vítima retornou à delegacia e narrou que sofria ameaças por telefone, que a intimidavam a se retratar da queixa prestada na unidade policial.

Os agentes, então, identificaram o proprietário da linha telefônica, que afirmou ter sido pressionado por um morador da sua região a lhe emprestar o celular. Ao perceberem de que se travava de uma ameaça, os policiais apresentaram a foto do investigado para o dono do celular, que reconheceu de imediato o autor, o mesmo identificado como proprietário do veículo.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso. Ele vai responder por estupro e exercício arbitrário das próprias razões.